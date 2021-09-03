.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية!

  • الخط
(تعبيرية)

جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية!

عامل نظافة في بلدة صحنايا بريف دمشق الغربي اكتشف الجثة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في ظل الفوضى والانفلات الأمني الذي يعم سوريا الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات، تضاف جريمة مفزعة لسلسلة جرائم مشابهة باتت تعصف بالمجتمع.

فقد اكتشف عامل نظافة في بلدة صحنايا بريف دمشق الغربي، الخميس، جثة فتاة عشرينية داخل حاوية للقمامة في شارع الكورنيش، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

الداعشي قاطع الرؤوس ينطقها لأول مرة: أقر بذنبي سوريا الداعشي قاطع الرؤوس ينطقها لأول مرة: أقر بذنبي

ووجدت الجثة مقطوعة الرأس واليدين، بينما لم يتم تحديد الفاعلين بعد.

من جهته قال رئيس بلدية صحنايا، نزار جمول إن عمال النظافة أبلغوه صباح الخميس بوجود جثة لفتاة في حاوية للقمامة.

جريمة في الحسكة

يذكر أن مناطق سورية عدة تشهد جرائم مختلفة. ففي يوليو الفائت هزت جريمة صادمة محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا، حيث قُتلت فتاة على يد عائلتها بمشاركة الأب والأخ وآخرين بذريعة "الشرف".

كما تم توثيق الجرم بتسجيل مصور يظهر مشاهد بشعة لقتل الفتاة رمياً بالرصاص، بعد اقتيادها إلى منزل مهجور في ريف الحسكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ثورة أمل لمرضى السرطان.. لقاح كورونا قد يكون العلاج ثورة أمل لمرضى السرطان.. لقاح كورونا قد يكون العلاج
أشهر مذيعة أفغانية تكشف سر لقائها بطالبان: كنت أرتجف أشهر مذيعة أفغانية تكشف سر لقائها بطالبان: كنت أرتجف
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
الداعشي قاطع الرؤوس ينطقها لأول مرة: أقر بذنبي الداعشي قاطع الرؤوس ينطقها لأول مرة: أقر بذنبي
فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان..حير مشاهديه فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان..حير مشاهديه
قبل أن تذهب
بعد 6 أسابيع من إجراءات 25 يوليو.. الرئيس التونسي: لا تراجع
بعد 6 أسابيع من إجراءات 25 يوليو.. الرئيس التونسي: لا تراجع
اكتشف المزيد