غارات إسرائيلية على مواقع ميليشيات إيران بريف دمشق

استهدفت غارات إسرائيلية، فجر الجمعة، مواقع عسكرية لقوات النظام تستخدمها ميليشيات إيرانية لتطوير الأسلحة في منطقة برزة وجمرايا في ريف العاصمة دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

بينما، قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ أطلقتها إسرائيل في سماء العاصمة دمشق.

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وقال مصدر عسكري سوري في بيان أذاعه تلفزيون النظام "نفذت إسرائيل ضربات جوية (معادية) من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

فيما عرض تلفزيون النظام لقطات لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء دمشق.

وفي 20 أغسطس الماضي قتل 4 من العاملين مع ميليشيا حزب الله اللبناني بينهم إيراني وعراقي واثنان من جنسية سورية، وإصابة آخرين، جراء الضربات الإسرائيلية على مستودع للذخيرة وتجمعات لحزب الله، في منطقة قارة بريف دمشق قرب الحدود السورية مع لبنان.