.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قصف "هستيري" من النظام على درعا.. ومهلة قصيرة لخروج المسلحين

  • الخط
Buses carrying rebels and their families are seen in Deraa, Syria, in this handout released by SANA on August 26, 2021. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.
حافلات نقلت بعض من مسلحي درعا وعائلاتهم نهاية أغسطس الماضي إلى الشمال السوري (أرشيفية)
سوريا والأسد

قصف "هستيري" من النظام على درعا.. ومهلة قصيرة لخروج المسلحين

حافلات تنتظر لتدخل منطقة "الجمرك القديم" لإخراج المسلحين من درعا البلد إلى الشمال السوري

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن قوات النظام والفصائل الموالية لها تشن ما وصفه بقصف "هستيري" بالصواريخ والأسلحة الثقيلة على أحياء درعا البلد.

وقال المرصد إن القصف، الذي تنفذه قوات الفرقة الرابعة والفصائل الموالية لها، جاء في أعقاب "خروج وفد من عشائر حوران من أحياء درعا البلد، بعد اجتماعه مساء السبت برفقة اللجنة المركزية بضباط روس وإجراء مفاوضات جديدة".

يأتي هذا بينما منح النظام السوري مهلة حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لخروج المسلحين من درعا البلد.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنتظر حافلات لتدخل لمنطقة "الجمرك القديم" لإخراج المسلحين الرافضين للتسوية من درعا البلد إلى الشمال السوري.

دخان معارك يتصاعد من درعا (أرشيفية)
دخان معارك يتصاعد من درعا (أرشيفية)

كما قال المرصد إن "الفرقة الرابعة" لقوات النظام أطلقت النار مساء السبت على وفد عشائري قرب منطقة البحار بدرعا البلد، وعلى شخصيات من اللجنة المركزية في حوران، دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضح أن هذا الاستهداف جاء بعد اجتماع مع اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا بحضور الجانب الروسي.

هذا ومنحت روسيا اللجنة المركزية في درعا مهلة جديدة للحصول على توضيحات من الرافضين للتسوية في درعا البلد، دون تحديد هذه المدة.

قوات روسية في درعا البلد
قوات روسية في درعا البلد
من دمشق إلى بيروت.. طوابير خبز ووقود و"عجز" أيضاً سوريا من دمشق إلى بيروت.. طوابير خبز ووقود و"عجز" أيضاً

يأتي هذا بينما بدأت الشرطة العسكرية الروسية، الأربعاء، تنفيذ دوريات في آخر معقل للمعارضة المسلحة بجنوب غربي سوريا بموجب اتفاق أوقف هجوماً من قوات النظام بمساندة قوات تدعمها إيران على مهد انتفاضة عام 2011.

وفي 2018، استعادت قوات النظام، بمساعدة قوة جوية روسية وجماعات مسلحة مدعومة من إيران، السيطرة على محافظة درعا بجنوب غربي البلاد والمحاذية للحدود مع الأردن وهضبة الجولان المحتلة.

وبموجب اتفاق سابق توسطت فيه روسيا، سلمت المعارضة المسلحة في درعا الأسلحة الثقيلة لكن سُمح لها بمواصلة إدارة درعا البلد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صفية العمري للعربية.نت: لم أعتزل ولن أقبل أدوارا لا تليق بي وبتاريخي صفية العمري للعربية.نت: لم أعتزل ولن أقبل أدوارا لا تليق بي وبتاريخي
المدخن أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من كورونا.. الصحة العالمية تحذر المدخن أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من كورونا.. الصحة العالمية تحذر
الأكثر قراءة
في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير
"إيرانيون حاولوا بيعي".. فيديو لفتاة تقفز من الطابق 8
فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها! فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها!
"أنا هموت قريب جداً".. طفلة مصرية تتحدث عن وفاتها
فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته
مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً
قبل أن تذهب
الدبيبة يطالب بالتحقيق حول اشتباكات طرابلس
الدبيبة يطالب بالتحقيق حول اشتباكات طرابلس
اكتشف المزيد