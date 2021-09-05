قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة في عفرين بريف حلب

وقع انفجار، اليوم الأحد، في مدينة عفرين شمال حلب، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، بحسب قوات الدفاع المدني في شمال سوريا.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة أمام محل لبيع المحروقات، على طريق ترندة بحي الأشرفية.

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وأضاف أن الانفجار أدى لاندلاع حريق في محل بيع وقود، وحدوث أضرار مادية أخرى.

وقال الدفاع المدني شمال سوريا عبر "تويتر" إنه تم إخماد النيران الناجمة عن الانفجار.

يذكر أن مدينة عفرين تخضع لنفوذ القوات التركية وفصائل ما يسمى"الجيش الوطني" الموالي لتركيا.

وفي 19 يوليو/تموز المنصرم، كان المرصد قد أفاد بوقوع انفجار بسيارة في مدينة عفرين الواقعة بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى لأضرار مادية فقط.