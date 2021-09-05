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عبر منافذ الميليشيات.. 39 صهريج محروقات تدخل سوريا من العراق

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تعبيرية
ميليشيات إيران

عبر منافذ الميليشيات.. 39 صهريج محروقات تدخل سوريا من العراق

مناطق نفوذ النظام السوري وحلفائه في دير الزور تعاني شح المحروقات نتيجة توقف التهريب من مناطق قسد

دبي - العربية.نت

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دخلت دفعة جديدة من الصهاريج المحملة بالمحروقات الأراضي السورية خلال الساعات الماضية قادمة من العراق، حيث دخل نحو 39 صهريجا عبر المعابر الخاضعة لسيطرة الميليشيات التابعة لإيران في الميادين والبوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحسب ما علم المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسلكت الصهاريج طريق دير الزور متوجهة نحو حمص ومنها إلى لبنان، وتعد هذه هي الدفعة الثانية التي تدخل سوريا قادمة من العراق ومتوجهة إلى لبنان خلال أسبوع، وكانت الدفعة الأولى ضمت 50 صهريجا على الأقل.

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ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن 9 صهاريج على الأقل من ضمن الدفعة التي دخلت خلال الساعات الماضية، توجهت إلى مدينة الميادين بحماية ميليشيا "أبو الفضل العباس" حيث قامت بإفراغ الصهاريج داخل خزانات كبيرة، كان تنظيم "داعش" قد أنشأها خلال فترة سيطرته على المنطقة الواقعة بمحيط آثار الشبلي في بادية الميادين، قبل أن تقوم الميليشيا بإعادة صيانتها مؤخراً.

يأتي ذلك في ظل شح المحروقات ضمن مناطق نفوذ النظام السوري وحلفائه في دير الزور نتيجة توقف غالبية عمليات تهريب المحروقات من مناطق قسد على الضفة الأخرى لنهر الفرات.

المرصد السوري كان قد أفاد في 29 أغسطس الفائت، بدخول نحو 50 صهريجا محملة بمادة البنزين قادمة من العراق إلى سوريا عبر معبر البوكمال بريف دير الزور، بحماية قوات الفرقة الرابعة، ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن الصهاريج وجهتها لبنان.

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