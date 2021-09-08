اشتباكات في ريف عفرين.. و3 قتلى من فصيل موالٍ لتركيا

اندلعت فجر اليوم الأربعاء اشتباكات بين فصيل "الجبهة الشامية" الموالي لتركيا والقوات الكردية على محور مريمين بريف عفرين شمال غربي حلب.

وأسفرت الاشتباكات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 3 من فصيل "الجبهة الشامية".

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يذكر أن القوات التركية كانت قصفت أمس الثلاثاء مناطق سيطرة قوات "مجلس منبج العسكري" بريف مدينة منبج شرق حلب بأكثر من 300 قذيفة، وفق المرصد.

كما تركز القصف التركي المكثف على عدد من القرى بريف منبج، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل وهروب بعض العوائل إلى مناطق أكثر أمناً.

يشار إلى أن مدينة عفرين تخضع لنفوذ القوات التركية وفصائل ما يسمى"الجيش الوطني" الموالي لأنقرة منذ مارس 2018. وتشهد المدينة بانتظام اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية، إضافة إلى عمليات اغتيال واعتداءات وانفجارات.

والأحد قتل شخصان وأصيب 3 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين. وقال المرصد حينها إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة أمام محل لبيع المحروقات، على طريق ترندة في حي الأشرفية. كما أكد اندلاع حريق في محل بيع الوقود وحدوث أضرار مادية في مكان الانفجار.