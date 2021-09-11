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قتيلان و4 جرحى من القوات التركية باستهداف مركبتهم بإدلب

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آليات تركية في سوريا
سوريا والأسد

قتيلان و4 جرحى من القوات التركية باستهداف مركبتهم بإدلب

تواصل القوات التركية تسيير جنود مشاة بمحيط النقاط العسكرية، بحثًا عن الألغام التي يحاول زرعها مجهولون

دبي - العربية.نت

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قتل وأصيب 6 جنود أتراك بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية للقوات التركية على طريق إدلب الشمالي، في حين هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى معبر باب الهوى، بينما هبطت طائرة مروحية تركية داخل الأراضي السورية لنقلهم إلى المستشفيات التركية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد انفجارًا نتيجة عبوة ناسفة على طريق إدلب-كفريا، تزامنًا مع مرور رتل عسكري تركي على الطريق متجه نحو ريف إدلب الشمالي.

وتواصل القوات التركية تسيير جنود مشاة على طريق حلب-اللاذقية، إضافة إلى الطرق الفرعية في محيط النقاط العسكرية، بحثًا عن الألغام التي يحاول زرعها مجهولون لاستهداف الأرتال التركية.

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وتتعرض القوات التركية لهجمات عبر عبوات ناسفة وقذائف آر بي جي، فضلًا عن الاستهدافات المباشرة من قبل عناصر مجهولين، فيما ركبت القوات التركية كاميرات مراقبة على طريق الـ M4 "حلب – اللاذقية" الدولي، ابتداء من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوب إدلب، ووصولاً إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

وكان مسلحون مجهولون قد استهدفوا بقذيفة آر بي جي جدار قاعدة عسكرية للقوات التركية، فجر اليوم، في بلدة بليون بجبل الزاوية جنوب إدلب، دون وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في 25 فبراير الماضي، استهداف عربة تركية بقذيفة آر بي جي وعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين معرة مصرين وبلدة كفريا بريف إدلب.

ورصد في 10 فبراير الماضي انفجار لغم أرضي قرب مدرعة تركية، أثناء قيام ثلاث مدرعات بدورية اعتيادية على طريق الـ M4 بين منطقتي أورم الجوز وأريحا بريف إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، في حين تبنى تنظيم يطلق على نفسه اسم "الطليعة المجاهدة" استهداف العربة التركية، من خلال نشره صوراً توضح لحظة انفجار اللغم قرب المدرعة التركية.

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