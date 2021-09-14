إعلام سوري: إنزال جوي أميركي وخطف 2 من المدنيين بالحسكة

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأميركية نفذت إنزالاً جوياً على أطراف مدينة الحسكة واختطفت على إثره مدنيين اثنين.

وأوردت وكالة سانا نقلا عن مصادر محلية أن طائرة حوامة تابعة للقوات الأميركية نفذت خلال الساعات الماضية إنزالاً جوياً بمساندة مجموعة من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أطراف مدينة الحسكة الشمالية وداهم عناصرها منازل في المنطقة واختطفوا مدنيين اثنين واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

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يذكر أنه وفي ثالث قافلة منذ بداية سبتمبر الجاري، استقدم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

وأفاد ناشطون قبل يومين، بأن قافلة التعزيزات جاءت من كردستان العراق محملة بالشحنات والعربات العسكرية وصهاريج الوقود الخاصة بالطائرات.

واتجهت القافلة من القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى القواعد العسكرية في شمال وشرق البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان التحالف قد جلب تعزيزات في التاسع من الشهر الجاري عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تتألف من 30 شاحنة محملة بالمواد اللوجستية والوقود، واتجهت نحو قاعدة الشدادي في ريف الحسكة.

كذلك، رصد نشطاء في الثاني من الشهر الجاري، دخول قافلة للتحالف من إقليم كردستان العراق إلى شمال شرق سوريا.

وتألفت القافلة حينها من 30 شاحنة محملة بمدرعات وأسلحة ثقيلة، ومواد لوجستية، وتوجهت من القامشلي نحو القواعد العسكرية في شمال شرق سوريا.