جريمة جديدة تهز الحسكة.. طلبت الطلاق فقتلها شقيقها!

جريمة جديدة هزت محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا الأربعاء، والتي راحت ضحيتها ابنة الـ21 عاماً.

في التفاصيل قتلت الشابة ديلان عبدالرحمن على يد شقيقها بعد أن رفضت أن تكمل حياتها مع زوجها المرغمة عليه.

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وكانت ديلان قد تعرضت لضغوطات من ذويها للزواج من ابن عمها مطلع مارس 2021. ودبّت الخلافات بين الزوجين، ما دفع الشابة لطلب الطلاق.

ثم هربت من منزل زوجها وتوجهت إلى بيت أهلها، وأخبرتهم برغبتها في الطلاق. إلا أن رد فعل شقيقها كان عنيفاً، فأقدم على قتلها برصاصة استقرت في قلبها.

#حق_ديلان_عبد_الرحمن

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الجريمة التي أثارت موجة غضب واستنكار واسعين في المحافظة.

كما توالت التعليقات على وسائل التواصل منها: "أستغرب من رجل يرضى بأن يتزوج فتاة لا تريده"، و"استنجدت بأهلها بس مع الأسف شافوها فضيحة وقررو بدل يشيلوها يدفنوها". وأطلق النشطاء هاشتاغ #حق_ديلان_عبد_الرحمن ، وطالبوا بالقبض على القاتل وزوجها وأهلها أيضاً.

يشار إلى أن هذه الجريمة أعادت للأذهان تفاصيل جريمة "فتاة الحسكة" التي قتلت رمياً بالرصاص وبدم بارد على يد عائلتها بمشاركة الأب والأخ وآخرين بذريعة "الشرف" في يوليو 2021.