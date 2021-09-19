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مقتل 5 من فصيل موال لروسيا بهجوم لداعش بريف حمص

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داعش في حمص - أرشيفية
داعش

مقتل 5 من فصيل موال لروسيا بهجوم لداعش بريف حمص

المرصد السوري: عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 7 جرحى بعضهم في حالات خطرة

دبي - العربية.نت

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ارتفع عدد الخسائر البشرية من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لروسيا في البادية السورية، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 5 عناصر من لواء القدس الموالي لروسيا في هجوم لعناصر تنظيم "داعش" على مواقعه في جبل العمور في تدمر بريف حمص الشرقي.

وبذلك يرتفع عدد الخسائر البشرية إلى 7 قتلى، خلال الـ24 ساعة الفائتة، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، أمس، مقتل اثنين من عناصر قوات النظام في اشتباكات مع عناصر التنظيم ضمن بادية السخنة، في الريف الشرقي لمحافظة حمص قرب الحدود الإدارية مع دير الزور، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 7 جرحى بعضهم في حالات خطرة. يأتي ذلك في ظل استمرار النشاط الكبير لعناصر التنظيم في عموم البادية.

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المرصد السوري كان أشار الى العثور على جثة أحد عناصر قوات النظام، مقتولاً بظروف لاتزال مجهولة حتى اللحظة، وذلك بالقرب من منطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين شرقي دير الزور، والتي تعتبر أكبر تجمع للمليشيات التابعة لإيران في المنطقة.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1554 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم "داعش" في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق المرصد كذلك مقتل 1050 من تنظيم "داعش"، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

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