.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الحرس الثوري ينقل صواريخ إيرانية الصنع من دير الزور إلى الرقة

  • الخط
صواريخ لميليشيات إيران - أرشيفية
ميليشيات إيران

الحرس الثوري ينقل صواريخ إيرانية الصنع من دير الزور إلى الرقة

الصواريخ نقلت عبر شاحنات بحراسة مشددة إلى مناطق ونقاط تمركز الميليشيا التابعة لإيران في منطقة معدان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عمدت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، خلال الساعات الفائتة، إلى نقل صواريخ إيرانية الصنع من طراز "بركان اتش2" من مخزن سلاح تابع للميليشيا بالقرب من منطقة الشبلي الأثرية ببادية الميادين شرقي دير الزور، ونقلتها عبر شاحنات بحراسة مشددة إلى مناطق ونقاط تمركز الميليشيا التابعة لإيران في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي.

ولم ترد معلومات عن أسباب العملية هذه فيما إذا كانت تندرج تحت التجهيزات المستمرة من قبل تلك الميليشيا لاستهداف قواعد ومواقع التحالف شرق الفرات أم لأسباب أخرى، وفق ما أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضمن منطقة غرب الفرات على الأراضي السورية.

السودان.. محتجون يغلقون خطين لتصدير واستيراد النفط بميناء بورتسودان العرب والعالم اقتصاد السودان السودان.. محتجون يغلقون خطين لتصدير واستيراد النفط بميناء بورتسودان

وكان المرصد السوري قد وثق منتصف الشهر الجاري، مقتل 3 أشخاص من ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي، جراء استهداف جوي عند الحدود السورية – العراقية، لآليات وشاحنات للميليشيا بريف البوكمال. وكان الاستهداف دمر 3 شاحنات للميليشيا.

المرصد السوري كان قد نشر في الخامس من تموز الفائت، أن ميليشيا الحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني، عمدت إلى إخراج عدد كبير من الصواريخ "إيرانية الصنع"، من داخل أقبية قلعة الرحبة الأثرية الواقعة في محيط الميادين بريف دير الزور الشرقي، وذلك خلال الساعات الفائتة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الميليشيا أخرجت الصواريخ بواسطة شاحنات وسط حماية مشددة، وشوهدت الشاحنات متجهة نحو سلسلة تل البطين ومنطقة حاوي الميادين، وهي ذات المناطق التي كانت الميليشيا الإيرانية قد نصبت بها منصات لإطلاق صواريخ في أيار الفائت، وجميعها موجهة نحو منطقة شرق الفرات حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية وأقرب منطقة لها هي حقل العمر النفطي كما سبق وأشار المرصد السوري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
"حبي نفسك أولا".. نصائح نيللي كريم لابنتها حول الزواج والارتباط
الأكثر قراءة
لحظات تحبس الأنفاس لمحاولة مقيم دهس رجل أمن في تبوك لحظات تحبس الأنفاس لمحاولة مقيم دهس رجل أمن في تبوك
قصة حفل خطوبة فوجئ المدعوون بحضور المشير طنطاوي دون دعوة قصة حفل خطوبة فوجئ المدعوون بحضور المشير طنطاوي دون دعوة
مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن
مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية! مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية!
الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها
خبراء تغذية يحذرون من مشروبات شهيرة تسبب شيخوخة مبكرة! خبراء تغذية يحذرون من مشروبات شهيرة تسبب شيخوخة مبكرة!
قبل أن تذهب
بعد سقوط 300 ضحية.. الألغام تطارد أبناء قرية "البتران"
بعد سقوط 300 ضحية.. الألغام تطارد أبناء قرية "البتران"
اكتشف المزيد