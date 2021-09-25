الحرس الثوري ينقل صواريخ إيرانية الصنع من دير الزور إلى الرقة

عمدت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، خلال الساعات الفائتة، إلى نقل صواريخ إيرانية الصنع من طراز "بركان اتش2" من مخزن سلاح تابع للميليشيا بالقرب من منطقة الشبلي الأثرية ببادية الميادين شرقي دير الزور، ونقلتها عبر شاحنات بحراسة مشددة إلى مناطق ونقاط تمركز الميليشيا التابعة لإيران في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي.

ولم ترد معلومات عن أسباب العملية هذه فيما إذا كانت تندرج تحت التجهيزات المستمرة من قبل تلك الميليشيا لاستهداف قواعد ومواقع التحالف شرق الفرات أم لأسباب أخرى، وفق ما أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضمن منطقة غرب الفرات على الأراضي السورية.

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وكان المرصد السوري قد وثق منتصف الشهر الجاري، مقتل 3 أشخاص من ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي، جراء استهداف جوي عند الحدود السورية – العراقية، لآليات وشاحنات للميليشيا بريف البوكمال. وكان الاستهداف دمر 3 شاحنات للميليشيا.

المرصد السوري كان قد نشر في الخامس من تموز الفائت، أن ميليشيا الحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني، عمدت إلى إخراج عدد كبير من الصواريخ "إيرانية الصنع"، من داخل أقبية قلعة الرحبة الأثرية الواقعة في محيط الميادين بريف دير الزور الشرقي، وذلك خلال الساعات الفائتة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الميليشيا أخرجت الصواريخ بواسطة شاحنات وسط حماية مشددة، وشوهدت الشاحنات متجهة نحو سلسلة تل البطين ومنطقة حاوي الميادين، وهي ذات المناطق التي كانت الميليشيا الإيرانية قد نصبت بها منصات لإطلاق صواريخ في أيار الفائت، وجميعها موجهة نحو منطقة شرق الفرات حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية وأقرب منطقة لها هي حقل العمر النفطي كما سبق وأشار المرصد السوري.