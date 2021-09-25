.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لأول مرة.. القوات الأميركية تقترب من حاجز للنظام السوري بالحسكة

  • الخط
أرشيفية
سوريا والأسد

لأول مرة.. القوات الأميركية تقترب من حاجز للنظام السوري بالحسكة

نشطاء المرصد السوري كانوا قد رصدوا، اليوم، قيام القوات الأميركية بتسيير دورية اعتيادية في بلدة تمر وريفها الشرقي في ريف الحسكة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سيّرت القوات الأميركية، عصر اليوم، دورية عسكرية تتألف من 6 مدرعات في مدينة الحسكة، وجابت شوارع المدينة، ووصلت إلى منطقة المربع الأمني عند حواجز قوات النظام هناك، واتجهت نحو قاعدتها في مدينة الشدادي في ريف الحسكة.

وتعد الدورية الأميركية الأولى من نوعها في المدينة.

إعلام سوري: إنزال جوي أميركي وخطف 2 من المدنيين بالحسكة سوريا إعلام سوري: إنزال جوي أميركي وخطف 2 من المدنيين بالحسكة

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، اليوم، قيام القوات الأميركية بتسيير دورية اعتيادية في بلدة تمر وريفها الشرقي في ريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 أيلول، تجول دورية أميركية على الطريق الدولي، في مناطق الآبار النفطية في القحطانية "تربي سبي" شرقي القامشلي.

مهبط للطيران المروحي الروسي

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الروسية بدأت بتجهيز مهبط للطيران المروحي في منطقة المربع الأمني في ساحة الثكنة الفرنسية القديمة ضمن مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة القامشلي، بالإضافة إلى إنشاء نقطة تنسيق حديثة ثابتة يديرها عناصر روس داخل المربع الأمني، وفي سياق آخر، وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر يعمل في تنسيق العلاقات لصالح القوات الروسية مع قوات سوريا الديمقراطية، وذلك أثناء قيامه باللعب بسلاحه الفردي، لتخرج رصاصة عن طريق الخطأ وترديه قتيلًا، ينحدر العنصر من سكان قرية عظامية بريف مدينة الدرباسية بريف الحسكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
الأكثر قراءة
لحظات تحبس الأنفاس لمحاولة مقيم دهس رجل أمن في تبوك لحظات تحبس الأنفاس لمحاولة مقيم دهس رجل أمن في تبوك
قصة حفل خطوبة فوجئ المدعوون بحضور المشير طنطاوي دون دعوة قصة حفل خطوبة فوجئ المدعوون بحضور المشير طنطاوي دون دعوة
مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن
مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية! مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية!
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها
قبل أن تذهب
بركان جزر الكناري لم يتوقف عن الغضب!
بركان جزر الكناري لم يتوقف عن الغضب!
اكتشف المزيد