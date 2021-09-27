سوريا.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة حميميم الروسية

تصدت الدفاعات الجوية الروسية اليوم الاثنين، لهجوم صاروخي استهدف قاعدتها في ريف اللاذقية غرب سوريا.

وسقطت الصواريخ ضمن أراض زراعية بريفي القرداحة وجبلة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، ولم ترد معلومات عن سقوط أي صاروخ داخل القاعدة حتى اللحظة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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يذكر أن حميميم تقع في محافظة اللاذقية، وتعد مركزاً رئيساً لتدخل روسيا العسكري في سوريا منذ عام 2015.

وسبق أن أعلنت روسيا عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب والتي نفذت جميعها تقريبا بواسطة طائرات مسيرة.

إيجار طويل الأجل

ووقعت موسكو مع النظام السوري، في 2017، عقد إيجار طويل الأجل للقاعدة لمدة 49 عاماً، فضلاً عن عقد مماثل في مرفأ طرطوس.

وفي 2016 أضافت روسيا للقاعدة منحدراً تبلغ مساحته 250 متراً مربعاً، بالإضافة إلى صف من ملاجئ الطائرات المحصنة في الزاوية الشمالية الغربية للمنشأة التي بُنيت بين عامي 2018 و2019، وذلك لحمايتها من هجمات الطائرات المسيّرة من مناطق المعارضة.