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لتنشيط السياحة بين البلدين.. الأردن يفتح حدوده مع سوريا

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Jordanian police officers check the cars at Jordan's Jaber border crossing, near Syria's Nassib checkpoint, near Mafraq, Jordan, October 25, 2018. (Reuters/Muhammad Hamed)
معبر جابر على الحدود الأردنية السورية (أرشيفية- رويترز)

لتنشيط السياحة بين البلدين.. الأردن يفتح حدوده مع سوريا

عمّان – محمد الطراونة 

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أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية ‏‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح الأربعاء المقبل، أمام حركة الشحن والمسافرين. وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي بهدف تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة.

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حركة الشاحنات

من جانبه، قال وزير النقل الأردني، وجيه عزايزة، إن الحكومة ستبحث مع وفد وزاري سوري يزور الأردن اليوم، حل القضايا المشتركة العالقة بما يتوافق مع مصلحة البلدين وتتويج اللقاء باتفاقيات بين الجانبين.

كما أضاف أنه سيتم بحث انسيابية حركة الشاحنات والركاب بين الجانبين، والعمل على حل مشكلة موضوع الشركة الأردنية السورية للنقل البري العالقة منذ 10 سنوات.

أما عن فتح معبر جابر-نصيب مع الحدود السورية، فقال عزايزة إن "الحدود بين البلدين مفتوحة لحركة الشاحنات ولا يوجد مشكلة، ونبحث تسهيل سبل التجارة والنقل من حيث السماح للشاحنات الأردنية للدخول إلى الأراضي السورية (door to door)، بدلا من حركة عملية تفريغ الشاحنات على الحدود (back to back).

معبر نصيب الحدودي (أرشيفية- رويترز)
معبر نصيب الحدودي (أرشيفية- رويترز)

كما أكد أن الحركة الانسيابية للشاحنات من الجانب السوري موجودة وتصل إلى كافة مناطق الأردن فضلا عن دول الخليج.

قانون قيصر

وفي رده على كيفية منع إلحاق الشركات الأردنية بأي عقوبات تتعلق بـ "قانون قيصر" الذي فرضته الولايات المتحدة على حكومة النظام السوري، وضح الوزير أن "العمل جار على ضمان حق الدولة الأردنية بألا تتعرض الشركات والمؤسسات المحلية لأي نوع من العقوبات نتيجة عملها مع شركات سورية، وهناك جهد دبلوماسي لذلك".

يشار إلى أن وفدا سوريا من دمشق يضم وزراء "الطاقة، والمياه، والزراعة، والنقل" سيزور الأردن اليوم لعقد لقاءات مشتركة بهدف مناقشة ملفات عدة، منها الطاقة والمياه.

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