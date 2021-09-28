غارات تستهدف ميليشيات إيران على حدود سوريا والعراق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الاثنين بسماع أصوات انفجارات عند الحدود السورية-العراقية، قرب البوكمال، منطقة ميليشيات إيران بين سوريا والعراق، نتيجة قصف من طائرة مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك بالتزامن مع قصف مدينة الميادين، حيث دوت انفجارات عنيفة في منطقة المزارع قرب مدينة الميادين في ريف دير الزور، نتيجة قصف من طائرة مجهولة الهوية على مواقع للميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات على الأراضي السورية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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يذكر أن منطقة المزارع هي منطقة عسكرية للميليشيات الإيرانية التي تتخذها مركزاً لتدريب المقاتلين والمنتسبين الجدد.

نقل صواريخ

وكان المرصد قد أفاد في 25 سبتمبر بأن الحرس الثوري الإيراني عمد إلى نقل صواريخ إيرانية الصنع من طراز "بركان اتش 2" من مخزن للسلاح تابع للميليشيات بالقرب من منطقة الشبلي الآثرية ببادية الميادين شرقي دير الزور، ونقلها عبر شاحنات بحراسة مشددة إلى مناطق ونقاط تمركز الميليشيات التابعة لإيران في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي.

إلى ذلك لم ترد معلومات عن أسباب هذه العملية، وفيما إذا كانت تندرج تحت مسمى "التجهيزات المستمرة" من قبل تلك الميليشيات لاستهداف قواعد ومواقع التحالف شرق الفرات أم لأسباب أخرى.

وفي حوادث سابقة مماثلة، نفى التحالف الدولي شن غارات فاتحاً الباب أمام التحليلات التي ترجح أن تكون الغارات إسرائيلية وسط صمت من تل أبيب.