بوتين: السلام في سوريا مرهون بالعلاقات التركية السورية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في منتجع سوتشي الروسي، إن "السلام في سوريا مرهون بالعلاقات التركية السورية".

وأضاف بوتين أن "روسيا وتركيا تتعاونان بنجاح على الساحة الدولية، بما في ذلك فيما يخص ليبيا وسوريا".

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ورأى أن "المفاوضات مع تركيا تكون صعبة في بعض الأحيان، لكنها تنتهي بنتيجة إيجابية دائماً.. تعلمنا إيجاد حلول وسط بيننا".

في سياق آخر، اعتبر أن "تأثير تركيا على الوضع في كاراباخ (المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا) يعزز المصالحة في المنطقة". كما شكر بوتين أردوغان على موقفه من بناء خط "نورد ستريم" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.

وتابع: "العلاقات الروسية التركية تطورت بشكل إيجابي"، مضيفاً أن "العلاقات الثنائية تتحسن تدريجياً في المجال السياحي بعدما أثّرت جائحة كورونا بشكل كبير على تطور السياحة بين البلدين".

كما قال بوتين إن "العمل جارٍ بشكل إيجابي بين البلدين في مكافحة الجائحة"، مضيفاً أن "مكافحة كورونا ستساهم في إنعاش الاقتصاد".

من جهته، قال أردوغان إن "السلام في الشرق الأوسط يعتمد على تطور العلاقات بين تركيا وروسيا".

وقبل بدء اللقاء مع بوتين، قال أردوغان: "سنناقش خلال اللقاء خطواتنا في مجال الصناعات العسكرية"، مضيفاً أنه "خلال سنة، قد يتم افتتاح محطة "أكويو" لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في تركيا".