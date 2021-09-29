اعتبارا من اليوم.. فتح الحدود الأردنية السورية عبر مركز حدود جابر

قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية ‏(مركز حدود جابر)، اعتباراً من صباح، اليوم الأربعاء، ووفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي إن هذا القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين، ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة.

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عمان ودمشق أعلنتا أيضا إعادة حركة الطيران بين البلدين مطلع أكتوبر، بعد اجتماعات تناولت ملفات اقتصادية وأمنية.

وأعلن الأردن عودة شركة الخطوط الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتبارا من الثالث من أكتوبر المقبل، بعد تعليق الرحلات إلى دمشق وحلب في 2012.

وأشارت قناة المملكة الأردنية إلى أن الإعلان عن عودة الرحلات الجوية جاء خلال الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية الموسعة التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان.

يُذكر أن فتح الحدود بين الأردن وسوريا وإعادة حركة الطيران بين البلدين قراران هما نتاج لقاءات رسمية في مقدّمتِها زيارةٌ عسكرية لوزير الدفاعِ السوري للأردن ولقاؤُه رئيس هيئة الأركان المشتركة.

تقاربٌ يرى فيه مراقبون تطوراً في طريق عودة العلاقات الأردنية السورية لسابق عهدها، فيما الحراك الاقتصادي الدبلوماسي الأردني السوري سيبقى في إطار اقتصادي وأمني في مجال تأمين الحدود، بما أن التواصل على مستوى القيادات لم يحدُث بعد لا عبر اتصال هاتفي ولا لقاء سري.