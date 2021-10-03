المرصد السوري: التحالف يعتقل اثنين من قيادات داعش في ريف الرقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد أن التحالف الدولي اعتقل اثنين من قيادات تنظيم داعش في ريف الرقة.

وقال المرصد السوري إن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي في قرية شنينة بريف الرقة، واعتقلت عنصرين من داعش إضافة لعدة نساء.

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كما أشار المرصد إلى مقتل مدني أثناء وجوده قرب الموقع تزامنا مع عملية الإنزال والمداهمة.

هذا وأعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أن القائد البارز في تنظيم القاعدة الذي قُتل بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غربي سوريا، قبل أيام، هو سليم أبو أحمد.

واستهدفت غارة بطائرة من دون طيار يوم 20 أيلول/سبتمبر، سيارة على الطريق المؤدّي من إدلب إلى بنش في شمال شرقي مركز المحافظة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد حينها بمقتل قياديين في فصيل مقرب من تنظيم القاعدة.

وأكد الجيش الأميركي وقتها أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة، من دون كشف هويته.

بدوره، كشف الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، جون ريغسبي، في بيان، أن سليم أبو أحمد كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة.

وأضاف البيان أنه لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة.