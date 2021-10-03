.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المرصد السوري: التحالف يعتقل اثنين من قيادات داعش في ريف الرقة

  • الخط
مسيرة-التحالف-الدولي-أمريكي-طائرة-بدون-طيار-750x430
مسيرة من أسطول التحالف الدولي
داعش

المرصد السوري: التحالف يعتقل اثنين من قيادات داعش في ريف الرقة

أشار المرصد إلى مقتل مدني أثناء وجوده قرب الموقع تزامنا مع عملية الإنزال والمداهمة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد أن التحالف الدولي اعتقل اثنين من قيادات تنظيم داعش في ريف الرقة.

وقال المرصد السوري إن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي في قرية شنينة بريف الرقة، واعتقلت عنصرين من داعش إضافة لعدة نساء.

كما أشار المرصد إلى مقتل مدني أثناء وجوده قرب الموقع تزامنا مع عملية الإنزال والمداهمة.

هذا وأعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أن القائد البارز في تنظيم القاعدة الذي قُتل بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غربي سوريا، قبل أيام، هو سليم أبو أحمد.

واستهدفت غارة بطائرة من دون طيار يوم 20 أيلول/سبتمبر، سيارة على الطريق المؤدّي من إدلب إلى بنش في شمال شرقي مركز المحافظة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد حينها بمقتل قياديين في فصيل مقرب من تنظيم القاعدة.

وأكد الجيش الأميركي وقتها أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة، من دون كشف هويته.

واشنطن: قلقون من تصعيد عسكري استفزازي صيني تجاه تايوان أميركا أميركا و الصين واشنطن: قلقون من تصعيد عسكري استفزازي صيني تجاه تايوان

بدوره، كشف الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، جون ريغسبي، في بيان، أن سليم أبو أحمد كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة.

وأضاف البيان أنه لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حتى لو كانت مزيفة فمفعولها سحري .. 5 فوائد للابتسامة حتى لو كانت مزيفة فمفعولها سحري .. 5 فوائد للابتسامة
شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين
الأكثر قراءة
دخول عين الإعصار شاهين اليابسة في سلطنة عُمان دخول عين الإعصار شاهين اليابسة في سلطنة عُمان
ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر
شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط
شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين
مضاء للاستثمار: الأرقام المعلنة تسرع إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة مضاء للاستثمار: الأرقام المعلنة تسرع إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة
انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق
قبل أن تذهب
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
اكتشف المزيد