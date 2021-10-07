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ألمانيا تعيد 8 داعشيات وأطفالهن من سوريا

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مخيم الهول (فرانس برس)
مخيم الهول (فرانس برس)

ألمانيا تعيد 8 داعشيات وأطفالهن من سوريا

العربية.نت - وكالات

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في أكبر عملية من نوعها تنفّذها برلين منذ 2019، أعادت ألمانيا نساء وأطفالاً من عائلات تنظيم داعش الإرهابي الموجودين في مخيمات احتجاز في سوريا.

فقد أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ليل الأربعاء الخميس، أنّ حكومته أعادت إلى ألمانيا من شمال شرق سوريا ثماني نساء ممّن انضممن إلى صفوف تنظيم داعش، و23 طفلاً

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وقال ماس في بيان إنّ "الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم. الأمهات سيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها". وتابع "عدد كبير منهنّ وُضع في الحبس بعد وصولهنّ إلى ألمانيا".

وأوضح البيان أنّ عملية إعادة هؤلاء النسوة وأطفالهن إلى ألمانيا تمّت بدعم لوجستي من الجيش الأميركي وقد أخرجت خلالها الدنمارك أيضاً ثلاث نساء و14 طفلاً من عائلات داعش.

مخيم الهول (فرانس برس)
مخيم الهول (فرانس برس)

"الأطفال بحاجة للرعاية"

كما، أضاف الوزير الألماني في بيانه "أنا مسرور لأنّنا تمكنّا من أن نعيد إلى ألمانيا هذا المساء 23 طفلاً ألمانياً آخر وثماني أمّهات"، مشيراً إلى أنّ العائدين، ولا سيّما الأطفال، صُنّفوا على أنّهم "يحتاجون بشكل خاصّ إلى حماية".

وأوضح البيان أنّ "الأمر يتعلق أساساً بأطفال هم إمّا مرضى أو لديهم وصيّ في ألمانيا، وبإخوتهم وأخواتهم وأمّهاتهم".

وكان العائدون محتجزين في مخيّم روج الذي تسيطر عليه القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية فإنّ ممثّلين عن وزارة الخارجية والشرطة الجنائية الألمانيتين وصلوا صباح الأربعاء على متن طائرة عسكرية أميركية إلى شمال شرق سوريا واصطحبوا النساء والأطفال معهم وتوجّهوا جميعاً على متن الطائرة نفسها إلى الكويت.

وأضافت الصحيفة أنّه بوصول الطائرة العسكرية الأميركية إلى الكويت استقلّت المجموعة طائرة أخرى أقلّتها إلى ألمانيا وهبطت في فرانكفورت مساء الأربعاء.

من مخيم روج شمال شرق سوريا (أرشيفية- فرانس برس)
من مخيم روج شمال شرق سوريا (أرشيفية- فرانس برس)

من جهتها قالت مجلّة "در شبيغل" على موقعها الإلكتروني إنّ أعمار الألمانيات العائدات تتراوح بين 30 و38 عاماً وإنّهن يتحدّرن من أنحاء مختلفة من البلاد.

43 ألف أجنبي محتجز

يذكر أنه منذ دُحر تنظيم داعش في مارس 2019 يواجه المجتمع الدولي معضلة إعادة عائلات التنظيم الأجانب الذين أُسروا أو قتلوا في سوريا والعراق.
وبالنسبة إلى غالبية الدول الأوروبية فإنّ إعادة هؤلاء تتمّ بعد أن تُدرس حالة كلّ منهم على حدة.

وفي آخر عملية مماثلة نفّذتها في ديسمبر 2020 بالاشتراك مع فنلندا، أعادت ألمانيا من سوريا خمس نساء و18 طفلاً.

ووفقاً لأرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مارس الماضي، هناك ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا، يتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.

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