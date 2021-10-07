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"الإنتربول" يعيد دمج سوريا في نظامه لتبادل المعلومات

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Picture taken on May 6, 2010 shows the entrance of the world largest international police organization Interpol headquarters in Lyon, eastern France. The Interpol with 188 member countries facilates cross-border police co-operation, supports and assists all organizations, authorities and services whose mission is to prevent or combat international crime. Interpol hosted the shooting of TV series Interpol wich will be broadcast on French private channel TF1 on May 20, 2010. JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
مقر الإنتربول في ليون (أرشيفية)
سوريا والأسد

"الإنتربول" يعيد دمج سوريا في نظامه لتبادل المعلومات

ذكّرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنه يمكن لأي بلد أن يطلب إصدار "نشرة حمراء" لكنها لن تنشر إلا إذا كانت تحترم "دستور المنظمة"

ليون (فرنسا) – فرانس برس

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قررت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" اليوم الخميس، إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علقت ذلك في العام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد نظام بشار الأسد.

وقالت المنظمة التي تتخذ من ليون بفرنسا مقراً لها في بيان: "تماشياً مع توصيات الأمانة العامة، قررت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة على سوريا".

من داخل مقر الانتربول في ليون (أرشيفية)
من داخل مقر الانتربول في ليون (أرشيفية)

وتضمنت هذه "الإجراءات التصحيحية" المطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ العام 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.

ومنذ العام 2012 "كانت الأمانة العامة للإنتربول وحدها من يتلقى رسائل من سوريا. ولم تكن الأمانة تحوّل هذه الرسائل إلى الجهات المرسلة إليها إلا في حال مطابقتها لقواعد الإنتربول"، وفق البيان.

وأوضح البيان أن "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق"، مضيفاً أنه نتيجةً لذلك "يمكن المكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضاً".

وذكّر البيان بأنه يمكن لأي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، لكنها لن تنشر إلا إذا كانت تحترم "دستور المنظمة.. الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي".

مثال على نشرة حمراء أصدرها الانتربول في 2019 بحق 7 أشخاص متهمين بـ"جرائم بيئية"
مثال على نشرة حمراء أصدرها الانتربول في 2019 بحق 7 أشخاص متهمين بـ"جرائم بيئية"
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ورداً على سؤال حول هذا الموضوع، كررت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية موقف باريس تجاه نظام الأسد قائلةً: "طالما سيستمر النظام السوري في تأجيج عدم الاستقرار والأزمة الإنسانية والأخطار الإرهابية، ستبقى فرنسا معارضة لتطبيع العلاقات مع دمشق وأي تخفيف لنظام العقوبات" المفروض عليها.

وأضافت: "سنعبر عن هذا الموقف في الدورة المقبلة للجمعية العامة للإنتربول" والتي ستعقد من 23 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

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