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مجدداً.. غارات مجهولة تضرب ميليشيات إيران شرق سوريا

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طائرة مسيرة درون

مجدداً.. غارات مجهولة تضرب ميليشيات إيران شرق سوريا

خلال 35 يوماً المسيرات المجهولة تستهدف الميليشيات التابعة لإيران 4 مرات

دبي – العربية.نت

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مرة جديدة، تعرضت مواقع لميليشيات تابعة لإيران في مدينة البوكمال بريف دير الزور شرق سوريا، اليوم الإثنين إلى غارات جوية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن انفجارات عنيفة ضربت منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية، والتي تنشط فيها ميليشيات موالية لإيران، تزامناً مع تحليق طيران مسير في الأجواء.

المرصد: قصف آبار نفط خاضعة لسيطرة إيران في البوكمال سوريا سوريا والأسد المرصد: قصف آبار نفط خاضعة لسيطرة إيران في البوكمال

وصعّدت طائرات مسيرة مجهولة اليوم، من ضرباتها مستهدفة الميليشيات الإيرانية وتلك التابعة لها قرب وعند الحدود السورية - العراقية في منطقة غرب الفرات، وفق المرصد.

وأوضح المرصد أن الطيران المسيّر شن 4 غارات خلال الفترة الممتدة منذ الثالث من سبتمبر الفائت وحتى الثامن من أكتوبر الجاري.

كما، أضاف أن الاستهدافات خلفت 3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية عراقية، بالإضافة لأكثر من 15 جريحا من مختلف الجنسيات بعضهم بحالة حرجة، فضلاً عن تدمير وإصابة 6 أهداف على الأقل.

غارات مجهولة

يذكر أنه رغم سعي إيران لتثبيت نفوذها بشكلٍ أكبر في المناطق السورية التي تسيطر عليها ميليشيات تحظى بدعمها بالقرب من الحدود مع العراق، إلا أن الغارات الجوية "المجهولة" التي طالت مؤخراً مواقعها في تلك المناطق، تعرقل ما تطمح إليه.

وتتعرض المواقع التي يتحصن فيها مقاتلو حزب الله اللبناني والعراقي إلى جانب ميليشيات إيرانية وأفغانية في ريف محافظة دير الزور السورية، لقصف مجهول منذ فترات.

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