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المرصد: 4 قتلى في هجوم إسرائيلي على محيط مطار التيفور العسكري شرق تدمر

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قصف إسرائيلي سابق على سوريا (أرشيفية)
من قصف إسرائيلي سابق على سوريا (أرشيفية)

المرصد: 4 قتلى في هجوم إسرائيلي على محيط مطار التيفور العسكري شرق تدمر

المرصد: قصف إسرائيلي استهدف مواقع ميليشيا إيران للتدريب على الطائرات المسيرة شرق تدمر

دبي _ العربية.نت

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسسان بأن طائرات إسرائيلية استهدفت، الأربعاء، مطار التيفور العسكري جنوب شرقي مدينة تدمر في ريف حمص، مؤكدا سقوط 4 قتلى.

وذكر المرصد أن الغارات استهدفت مراكز للميليشيات الإيرانية، ومن بينها مركز للتدريب على الطائرات المسيرة، مضيفا أنه لا توجد معلومات بعد عن خسائر بشرية.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية "تتصدى لأهداف معادية" جنوب تدمر.

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يأتي ذلك بعد أربعة أيام من القصف الأخير على المطار العسكري.

وكان المرصد السوري قد ذكر الأسبوع الماضي أن أحد عناصر قوات النظام توفي متأثراً بجراح أصيب بها جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري، بالإضافة إلى مقتل اثنين من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

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