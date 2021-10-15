قتيلان و4 جرحى من القوات التركية باستهداف مركبتهم بإدلب

أدى انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للقوات التركية في منطقة ريف إدلب شمال سوريا إلى مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين.

ودوى انفجار عنيف سمع صداه في محيط مدينة معرة مصرين شمال إدلب، نتيجة انفجار العبوة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

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يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) اعتقال عنصر من سرية "أنصار أبو بكر الصديق" التي تتبنى استهداف القوات التركية في إدلب.

وكان المرصد السوري وثق، قبل أيام، مقتل اثنين من القوات التركية وإصابة 4 آخرين بجراح، جراء استهداف آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة على طريق إدلب – نبش، شمالي محافظة إدلب.

في حين أعلنت "سرية أنصار أبي بكر الصديق" مسؤوليتها عن العملية كما جرت العادة.

هجمات متكررة

يشار إلى أن القوات التركية تواصل تسيير جنود مشاة على طريق حلب-اللاذقية، إضافة إلى الطرق الفرعية في محيط النقاط العسكرية، بحثًا عن الألغام التي يحاول زرعها مجهولون لاستهداف الأرتال التركية.

وتتعرض القوات التركية لهجمات عبر عبوات ناسفة وقذائف آر بي جي، فضلًا عن الاستهدافات المباشرة من قبل عناصر مجهولين، فيما ركبت القوات التركية كاميرات مراقبة على طريق الـ M4 "حلب – اللاذقية" الدولي، ابتداء من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوب إدلب، ووصولاً إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

