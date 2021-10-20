بعد قصف أريحا.. بريطانيا تدين "الأعمال الشنيعة" لنظام الأسد

قالت السفارة البريطانية لدى سوريا اليوم الأربعاء إن المملكة المتحدة تدين ما وصفتها بأنها "أعمال شنيعة" قام بها نظام بشار الأسد، بعد قصف على مدينة أريحا في محافظة إدلب أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

وأشار حساب السفارة على تويتر إلى أن هذا "يوم دام" في سوريا شهد سلسلة من الهجمات "الوحشية" التي شنها نظام الأسد وداعموه على المدنيين في أريحا، واصفة هذه الأنباء بأنها "مروعة".

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وفي وقت سابق اليوم، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 14 شخصا قتلوا في قصف لقوات النظام على مدينة أريحا بإدلب، بينهم أربعة أطفال وامرأة.

وطال القصف، حسب ناشطين محليين، سوقًا محليًا في مدينة أريحا وعددًا من المنازل السكنية، وشوهدت عدد من جثث القتلى جراء القصف بينهم أطفال في السوق.

فيما قال الدفاع المدني السوري إن القصف أسفر عن مقتل7 مدنيين بينهم أطفال، وإصابة 20 آخرين بعضهم بحالة حرجة، في حصيلة أولية لمجزرة ارتكبتها قوات النظام وروسيا صباح اليوم الأربعاء، جراء القصف.