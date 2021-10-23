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هذه قصة الصورة التي هزت وجدان العالم للسوري ونجله الفائزة بجائزة دولية

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السوري ونجله
صورة السوري ونجله
خاص

هذه قصة الصورة التي هزت وجدان العالم للسوري ونجله الفائزة بجائزة دولية

ناشد النزال المنظمات الدولية المعنية بمساعدته في علاج نجله وتركيب أطراف اصطناعية لتأمين مستقبله وتمكينه من الذهاب إلى المدرسة

العربية.نت

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فازت صورة مؤثرة لأب سوري بساق واحدة يحمل طفله المولود دون أطراف، بجائزة صورة العام 2021 بمسابقة سيينا الدولية للصور.

وحملت الصورة عنوان "مشقة الحياة"، والتقطها المصور التركي محمد أصلان في الريحانية على الحدود التركية السورية، مجسدة لحظة إنسانية بين أب وابنه المولود دون أطراف؛ بسبب اضطراب خلقي ناجم عن الأدوية التي اضطرت والدته لتناولها بعد إصابتها بالغثيان نتيجة استنشاق غاز الأعصاب خلال الحرب في سوريا.

وكشف منذر النزال، والد الطفل مصطفى، في تصريحات خاصة لقناة "الحدث"، أنه أصيب خلال قصف على خان شيخون، بترت على إثرها قدمه اليمنى، فضلًا عن معاناته من إصابات بالبطن والظهر.

وناشد النزال، في تصريحات لـ"الحدث"، المنظمات الدولية المعنية بمساعدته في علاج نجله وتركيب أطراف اصطناعية، لتأمين مستقبله وتمكينه من الذهاب إلى المدرسة رفقة أقرانه، مشيرًا إلى أن مصطفى لديه شقيقان أصحاء.

وأضاف منذر النزال، أنه قبل الإصابة كان لا يزال يدرس، وعقب حصوله على شهادة البكالوريا وقعت الأحداث وأصيب في قدمه، لافتًا إلى أنه لم يتلق أي اتصال من منظمة حقوقية أو طبية لعلاج نجله.

وأوضح النزال أن نجله مصطفى يحتاج إلى عملية لتطويل عظام الرجل، وبعدها يحتاج إلى أطراف ذكية ليتمكن من السير، لافتًا إلى أنه يساعد نجله في الطعام لعدم قدرته على تناول الطعام بمفرده.

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