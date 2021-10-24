انفجار كبير يستهدف مستودع أسلحة لقسد قرب سد الفرات

هزت اليوم الأحد انفجارات "مجهولة" مستودعا للأسلحة والذخائر تابعا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقو ق الإنسان.

وأوضح أن الدوي العنيف الذي هز مدينة الطبقة منتصف الليلة الماضية كان ناتجا عن انفجارات المستودع الكائن بمدرسة قرب سد الفرات في المدينة.

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كما أضاف أنه لم تتضح بعد أسباب الانفجارات، كما لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

أكبر سدود سوريا

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الطبقة التي تضم أكبر سدود سوريا، وهي سد الفرات وسد البعث في مدينة الطبقة وسد تشرين في ريف مدينة منبج.

يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تقاسم قوات النظام السيطرة على ريف الرقة الغربي، حيث تسيطر قسد على أغلب الريف الغربي، في حين تسيطر قوات الأسد على مناطق جنوب وغرب الطبقة.