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إعلام الأسد: هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

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غارات إسرائيلية سابقة على سوريا
غارات إسرائيلية في سوريا

إعلام الأسد: هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

دبي - العربية.نت

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شنت إسرائيل هجوماً على المنطقة الجنوبية في سوريا، فجر اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة سانا التابعة للنظام السوري.

لكن "سانا" لم تفصح عن طبيعة الهجوم.

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وأكد مصدر في وزارة الخارجية التابعة للنظام، بحسب ما نقلت رويترز، أن "سوريا تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال".

يشار إلى أن إسرائيل تنفذ ضربات جوية من وقت لآخر في سوريا مستهدفة التواجد الإيراني ومستودعات الأسلحة التابعة لها ولميليشياتها.

وتخشى تل أبيب من نشاط حزب الله وإيران في المنطقة المتاخمة للجولان في درعا.

وبعد شهور من الهدوء في درعا عاد التوتر مؤخرا بين جيش النظام السوري وفصائل معارضة في المنطقة الجنوبية.

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