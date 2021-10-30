سوريا.. إسرائيل تقصف مخازن أسلحة لحزب الله وميليشيات إيران

أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري بأن قصفاً صاروخياً إسرائيلياً استهدف ريف دمشق السبت، ما أدى إلى إصابة جنديين من جيش النظام بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وتردد صدى القصف في أنحاء العاصمة، بحسب فرانس برس.

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كما قال مصدر عسكري تابع للنظام إن إسرائيل أطلقت رشقة صواريخ أرض أرض من اتجاه شمال إسرائيل مستهدفة بعض النقاط في ريف دمشق. وأوضح أن وسائط دفاع جيش النظام الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها.

مستودعات أسلحة وذخائر

ووفق فرانس برس، سمع أصوات انفجارات متتالية بفارق زمني قصير في دمشق، علماً أنه من النادر أن تستهدف إسرائيل مواقع في سوريا خلال ساعات النهار.

إلى ذلك دمّر القصف الإسرائيلي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، مستودعات أسلحة وذخائر لحزب الله اللبناني والميليشيات التابعة لإيران في منطقتي قدسيا والديماس. وأفاد المرصد بوقوع 5 قتلى من الميليشيات.

المرصد السوري: ٥ قتلى على الأقل في قصف إسرائيلي لمواقع حزب الله بريف #دمشق

#العربية pic.twitter.com/5atcryKOmA — العربية (@AlArabiya) October 30, 2021

وسبق لإسرائيل أن استهدفت المنطقة مرات عدة.

قصف تدمر ومطار التيفور

يذكر أنه في 14 أكتوبر الحالي، قتل 9 مقاتلين موالين للنظام السوري بقصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضاً مطار التيفور ومحيطه وفق المرصد.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات طهران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.