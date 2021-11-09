.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أول زيارة من 10 سنوات.. وزير خارجية الإمارات يلتقي الأسد في دمشق

  • الخط
Syrian President Bashar al-Assad receives Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. (Tweet by Syrian Presidency)
الأسد خلال لقائه عبدالله بن زايد

أول زيارة من 10 سنوات.. وزير خارجية الإمارات يلتقي الأسد في دمشق

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، "إن الرئيس بشار الأسد استقبل الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصل وفد إماراتي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، الثلاثاء، إلى سوريا، في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات.

وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس السوري بشار الأسد في العشرين من أكتوبر الماضي.

وتعد هذه أول زيارة لمسؤول إماراتي بهذا المستوى إلى سوريا منذ 10 أعوام.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، "إن الرئيس بشار الأسد استقبل الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات".

وبحسب بيان الرئاسة السورية، أكد الأسد على "العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، وأشار إلى "المواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات"، مشدداً على أن "الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري".

وأضاف البيان: "أن النقاش تناول أيضاً الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتمّ الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً عن أيّ تدخلاتٍ خارجية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الباكستانية ملالا الحائزة على نوبل للسلام تعلن زواجها.. بمن؟   الباكستانية ملالا الحائزة على نوبل للسلام تعلن زواجها.. بمن؟  
في أحدث رواية صادمة.. ضابط إيراني يكشف كيف استدرج روح الله زم في أحدث رواية صادمة.. ضابط إيراني يكشف كيف استدرج روح الله زم
الأكثر قراءة
وفاة الفنان أحمد خليل متأثراً بإصابته بكورونا وفاة الفنان أحمد خليل متأثراً بإصابته بكورونا
شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز
شاهد والدة قاتل تحاول تهريبه.. بعد قتل شقيقين طعناً وجرح والدهما شاهد والدة قاتل تحاول تهريبه.. بعد قتل شقيقين طعناً وجرح والدهما
خطف وهتك أعراض 6 فتيات.. المؤبد لطبيب مصري والبراءة لزوجته خطف وهتك أعراض 6 فتيات.. المؤبد لطبيب مصري والبراءة لزوجته
اكتتاب اكتتاب "تداول".. رفع حصة الأفراد إلى 30% من الأسهم المطروحة
كيف تخسر الوزن أثناء ساعات نومك؟ إليك 5 طرق مجربة كيف تخسر الوزن أثناء ساعات نومك؟ إليك 5 طرق مجربة
قبل أن تذهب
مشروع فضائي لناسا يتنبأ بالكوارث الطبيعية قبل وقوعها
مشروع فضائي لناسا يتنبأ بالكوارث الطبيعية قبل وقوعها
اكتشف المزيد