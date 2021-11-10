سوريا.. طيران مجهول يستهدف مواقع ميليشيات إيران بالبوكمال

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة غرب الفرات، بدوي انفجارات عنيفة جداً بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، ناجمة عن استهداف جوي من قبل طيران مجهول لم يعلم إذا ما كان تابعا للتحالف أو لإسرائيل، استهدف مواقع ومستودعات للسلاح تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية-العراقية بريف دير الزور الشرقي، وأوقع قتلى.

وأدت الضربات إلى تدمير مستودعات للسلاح والذخائر، وهو ما تسبب بانفجارات هائلة وصل صداها إلى الباغوز الواقعة على الضفة الأخرى من نهر الفرات والخاضعة، لسيطرة قسد، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.

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وكان المرصد تحدث عن تصاعد أعمدة الدخان من مناطق سيطرة الميليشيات الموالية لإيران قرب الحدود السورية - العراقية مقابلة بلدة الباغوز المعقل الأخير لتنظيم "داعش" في ريف دير الزور الشرقي، تزامنًا مع ذلك، حلقت طائرات مسيرة مجهولة الهوية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن إذا ما كانت الدخان المتصاعد نتيجة ضربات الطائرات المسيرة، أو أنه ناتج عن شيء آخر.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 7 نوفمبر، بمنطقة غرب الفرات، بأن الميليشيات التابعة لإيران تقوم خلال الفترة الحالية ومنذ أيام بعمليات إعادة انتشار ضمن بلدات وقرى ممتدة من الميادين إلى البوكمال عند الحدود السورية-العراقية بريف دير الزور الشرقي، وذلك في عمليات مكررة للتمويه تخوفاً من الاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها تلك الميليشيات من قبل الجانب الإسرائيلي بالدرجة الأولى وقوات "التحالف الدولي" بدرجة أقل، وتتمثل عمليات إعادة الانتشار بتبديل مواقع ونقاط وقوات.

وتستقدم الميليشيات تعزيزات عسكرية بشكل يومي إلى مواقعها ونقاطها وتحصين تلك المواقع والنقاط بشكل أكبر.