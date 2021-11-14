.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سوريا.. بدء عملية التسوية الشاملة الخاصة بدير الزور

  • الخط
عناصر من جيش النظام السوري (أرشيفية- فرانس برس)

سوريا.. بدء عملية التسوية الشاملة الخاصة بدير الزور

النظام: التسوية تشمل كل من لم تتلطخ يداه بالدماء من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد ببدء عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور.

وأضافت الوكالة أن عملية التسوية "تشمل كل من لم تتلطخ يداه بالدماء من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية".

متسللون يخترقون نظام بريد الـFBI ويرسلون تحذيرات وهمية أميركا هجمات سيبرانية متسللون يخترقون نظام بريد الـFBI ويرسلون تحذيرات وهمية

وكان إعلام النظام السوري أعلن قبل أكثر من شهر البدء بعملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش في مدينة جاسم ومحيطها بريف درعا الشمالي. وأشار إلى أن تلك الخطوة جاءت وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة.

بدوره، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم تسليم عشرات القطع من السلاح الفردي، وتسوية أوضاع نحو 600 مواطن.

وتشمل عمليات التسوية جميع المنشقين والمطلوبين أمنيًا ومن بحقهم إذاعة بحث لأي جهة أمنية والذين لا يزال بحوزتهم سلاح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة! خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة!
مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان
الأكثر قراءة
صور لـ 4 مميزين جدد منحوا الجنسية السعودية.. تعرف إليهم صور لـ 4 مميزين جدد منحوا الجنسية السعودية.. تعرف إليهم
مصرية تدفن زوجها حياً.. تفاصيل الجريمة صادمة! مصرية تدفن زوجها حياً.. تفاصيل الجريمة صادمة!
ادعى تعرضه للابتزاز.. إحالة مشهور ادعى تعرضه للابتزاز.. إحالة مشهور "سناب" للنيابة بالسعودية
احذر.. لا تشترِ هذا النوع من فيتامين سي احذر.. لا تشترِ هذا النوع من فيتامين سي
بعد فيديو فاضح مع فنانة هندية.. شكوى بمصر ضد محمد رمضان بعد فيديو فاضح مع فنانة هندية.. شكوى بمصر ضد محمد رمضان
وجبة خفيفة ورخيصة الثمن.. تخفض مستويات السكر بغضون دقائق وجبة خفيفة ورخيصة الثمن.. تخفض مستويات السكر بغضون دقائق
قبل أن تذهب
موسم زراعي شحيح في نينوى بالعراق.. ما تداعياته؟
موسم زراعي شحيح في نينوى بالعراق.. ما تداعياته؟
اكتشف المزيد