طائرة مسيرة مجهولة تستهدف مواقع ميليشيات إيرانية شرق دير الزور

قصفت طائرة مسيرة مجهولة بالصواريخ، اليوم الاثنين أطراف مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي التي تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية والموالية لها، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أطراف المدينة، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بعد أيام من إزالة رايات الميليشيات الإيرانية من بعض التمركزات والمقرات العسكرية التابعة لها في مدينة البوكمال، واستبدالها بالأعلام السورية المعترف بها دوليًا خوفًا من عمليات الاستهداف.

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وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من مدينة البوكمال في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور قد رصدوا، في 12 نوفمبر الحالي، قيام الميليشيات الموالية لإيران بإزالة راياتها من أعلى "المركز الثقافي" وبعض المقرات العسكرية التابعة لها في مدينة البوكمال، واستبدالها بالأعلام السورية المعترف بها دوليًا خوفًا من عمليات استهداف قد تطالها بالتزامن مع تحليق طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية منذُ ساعات الصباح الأولى وإلى الآن في أجواء المدينة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى تحليق طائرتي استطلاع مجهولتي الهوية في أجواء مدينة البوكمال الخاضعة لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي قبل أيام يأتي ذلك بعد يومين من استهداف طيران مسيّر لمواقع الميليشيات الإيرانية في المدينة والذي أدى لمقتل 7 من عناصر الميليشيات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقتل 7 أشخاص على الأقل من الميليشيات التابعة لإيران جراء الاستهداف الجوي "المجهول" من قبل طيران مسير على مواقع ومستودعات للسلاح والذخيرة في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن من ضمن القتلى 3 من الجنسية السورية من العاملين تحت الإمرة الإيرانية، والبقية -أي الأربعة- لم تعرف جنسيتهم حتى اللحظة، كما تسبب القصف الجوي بتدمير مستودعات للأسلحة والذخائر.