بعد اتهامه بصلات مع "حماية الشعب".. تركيا تفرج عن عمر سليمان

قال مدير أعمال المغني السوري عمر سليمان ومصدر أمني محلي إنه تم الإفراج عن عمر سليمان اليوم الجمعة في تركيا وذلك بعد يومين من اعتقاله بزعم صلاته بمسلحين أكراد.

وقال المصدر لوكالة "رويترز" إن محكمة محلية في إقليم شانلي أورفا التركي على الحدود السورية أفرجت عن عمر المسيخ، الاسم الحقيقي للمغني، بعد أن استجوبته قوات الأمن.

مادة اعلانية

وبعد أن بدأ حياته المهنية في الغناء في حفلات الزفاف ومناسبات أخرى في شمال سوريا، حققت الموسيقى الإلكترونية المبهجة لعمر سليمان شهرة عالمية في السنوات الأخيرة.

وأصدر عدة ألبومات وتعاون مع موسيقيين عالميين مثل المغنية الأيسلندية بيورك، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان غلاستونبري البريطاني وحفل موسيقي أقيم عام 2013 بمناسبة توزيع جائزة نوبل للسلام.

واُتهم سليمان في تركيا بأنه عضو في وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984.

ونفى مدير أعمال الفنان السوري مزاعم انتمائه لأي جماعة مسلحة.