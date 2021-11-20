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المرصد: قصف تركي على مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب

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آلية تركية في سوريا (أرشيفية)
سوريا والأسد

المرصد: قصف تركي على مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب

المرصد السوري: مسلحون مجهولون أضرموا النار في "بئر الفيصل" النفطية شرق دير الزور

دبي _ العربية.نت

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أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق انتشار القوات الكردية وقواتِ النظام في ريف حلب الشمالي.

كما أفاد المرصد بأن مسلحين مجهولين أضرموا النار في "بئر الفيصل" النفطية شرق دير الزور.

وأشار المرصد إلى أن المسلحين هاجموا البئر الواقعة شمالي مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وأضرموا النيران فيها قبل أن ينسحبوا من المنطقة دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وقال المرصد إن الهجوم يأتي في ظل تصاعد نشاط داعش في عموم مناطق البادية السورية.

من جهة أخرى دوت أصوات انفجارات قوية، الخميس، على أطراف مدينة البوكمال السورية بريف دير الزور الشرقي، والتي تحوي مقرات ومستودعات ذخيرة تابعة للميليشيات الموالية لإيران. كما شوهدت سحب الدخان وهي تتصاعد في المنطقة، بالتزامن مع تحليق طيران مسيّر مجهول الهوية في الأجواء.

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وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضمن منطقة غرب الفرات الخاضعة لنفوذ الميليشيا التابعة لإيران، الخميس، أن تلك الميليشيا تواصل عمليات "إعادة الانتشار" في مناطق سيطرتها ولاسيما مدينة البوكمال ومحيطها قرب الحدود السورية-العراقية بريف دير الزور الشرقي، حيث تقوم بعمليات تغيير نقاط ومواقع ونقل أسلحة من مستودعات وتخزينها بأماكن ثانية، كإجراءات احترازية وعمليات تمويه خوفاً من الاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها، لاسيما مع التصعيد الأخير من قبل الطائرات المسيرة المجهولة، التي دمرت وأصابت 11 هدفاً في 70 يوماً وخلفت عشرات القتلى والجرحى، نقلا عن المرصد السوري.

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