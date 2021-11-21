درعا.. الفرقة الرابعة تنسحب من نقاط ومواقع عسكرية

انسحبت قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، من نقاط ومواقع عسكرية تابعة لها في ريف درعا الغربي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن قوات الفرقة الرابعة انسحبت بشكل كامل من معمل الكتسروة ومنطقة الري، بالإضافة لانسحابها من مواقع أخرى بضواحي المدينة الغربية.





كذلك أشار إلى أنه لم ترد معلومات حتى الآن عن أسباب هذا الانسحاب.

وكانت قوات النظام السوري دخلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى نحو 55 مدينة وقرية وبلدة ومنطقة في المحافظة لتطبيق اتفاق التسوية.

تسويات برعاية روسية

وأجرت "تسويات" لنحو 6200 شخص مطلوب من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والفارين منها والمطلوبين للأجهزة الأمنية، بدءاً من درعا البلد مروراً بمناطق الريف الغربي والأوسط ووصولاً إلى مناطق الريف الشمالي والشرقي من المحافظة.

كما تسلمت أجهزة النظام الأمنية نحو 950 قطعة سلاح فردية، في حين افتتحت قوات النظام مركزا لاستقبال الراغبين بإجراء "تسويات" في وقت لاحق في قسم الشرطة بدرعا البلد.