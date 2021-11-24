إعلام سوري: مقتل مدنيين في هجوم إسرائيلي بحمص

قالت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء مدينة حمص.

وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن مراسلها فى حمص "عدوان جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى له"

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ولاحقا، ذكر الإعلام الرسمي "مقتل مدنيين وإصابة آخر في هجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى".

وقبل نحو أسبوعين، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، بوقوع هجوم صاروخي إٍسرائيلي على منطقة في ريف دمشق.

ونقلت عن مصدر عسكري أن إسرائيل شنت هجوماً جوياً بعدد من الصواريخ على منطقة على مشارف العاصمة السورية، مضيفا أنه أسفر عن بعض الخسائر المادية.

يذكر أن إسرائيل شنّت خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات طهران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.