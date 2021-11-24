.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سوريا.. القوات الأميركية في التنف تطلق 4 صواريخ بعيدة المدى

  • الخط
التنف المرصد
القوات الأميركية في قاعدة التنف (أرشيفية)
سوريا والأسد

سوريا.. القوات الأميركية في التنف تطلق 4 صواريخ بعيدة المدى

لم يُعرف حتى الآن ما إذا استهدفت الصواريخ مواقع للميليشيات الإيرانية أو لتنظيم داعش في البادية السورية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف، عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، أطلقت 4 صواريخ بعيدة المدى من داخل القاعدة باتجاه الغرب منها.

ولم يُعرف أماكن سقوط الصواريخ حتى الآن، أو إذا ما استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية أو لتنظيم داعش في البادية السورية ومحيطها.

يأتي هذا بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

مقاتلة تابعة للتحالف الدولي (أرشيفية)
مقاتلة تابعة للتحالف الدولي (أرشيفية)
واشنطن تريد هدوءا في سوريا.. وأولية للمساعدات الإنسانية أميركا سوريا والأسد واشنطن تريد هدوءا في سوريا.. وأولية للمساعدات الإنسانية

وكان المرصد السوري قد أشار في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى أن فصيل "جيش مغاوير الثورة" أجرى، بمشاركة القوات الأميركية، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية عند قاعدة التنف، بهدف رفع الجاهزية القتالية لعناصره.

وكانت القاعدة الأميركية في التنف، والتي تؤوي المئات من القوات الأميركية، قد تعرضت في أكتوبر الماضي لهجوم بطائرات بدون طيار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان
تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن
الأكثر قراءة
ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق
أي عقاب سيلحق بسعودي قاتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟ أي عقاب سيلحق بسعودي قاتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟
احذروا هذه احذروا هذه "الأطعمة الشتوية".. تسبب زيادة سريعة في الوزن
التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان
مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة
قبل أن تذهب
تحت القصف والنزوح.. رسائل مؤثرة من أطفال مأرب
تحت القصف والنزوح.. رسائل مؤثرة من أطفال مأرب
اكتشف المزيد