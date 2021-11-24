سوريا.. القوات الأميركية في التنف تطلق 4 صواريخ بعيدة المدى

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف، عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، أطلقت 4 صواريخ بعيدة المدى من داخل القاعدة باتجاه الغرب منها.

ولم يُعرف أماكن سقوط الصواريخ حتى الآن، أو إذا ما استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية أو لتنظيم داعش في البادية السورية ومحيطها.

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يأتي هذا بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري قد أشار في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى أن فصيل "جيش مغاوير الثورة" أجرى، بمشاركة القوات الأميركية، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية عند قاعدة التنف، بهدف رفع الجاهزية القتالية لعناصره.

وكانت القاعدة الأميركية في التنف، والتي تؤوي المئات من القوات الأميركية، قد تعرضت في أكتوبر الماضي لهجوم بطائرات بدون طيار.