سوريا.. تعزيزات للقوات التركية بمنطقة خفض التصعيد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس أن القوات التركية استقدمت تعزيزات إلى مواقعها بمنطقة خفض التصعيد.

إلى هذا، أضاف أن 10 شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر وصلت إلى النقاط العسكرية التركية في مطار تفتناز ومعسكر المسطومة في ريف إدلب.

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وكشف عن أن الشاحنات دخلت من الأراضي التركية، محملة بأسلحة نوعية مشيرا إلى أن التعزيزات جاءت بالتزامن مع تحركات تركية تجري في معظم النقاط التركية بمنطقة خفض التصعيد واستهدافات برية وجوية قرب النقاط التركية.

في السياق، ذكر المرصد أيضا أن طائرات روسية قصفت المنطقة الواقعة بين بلدتي قميناس وسرمين شرقي مدينة إدلب، حيث توجد في محيط المنطقة قواعد تركية، بالإضافة إلى غارتين جويتين استهدفتا بلدة مجليا ومعربليت قرب مدينة أريحا على طريق حلب – اللاذقية "M4" وأشار المرصد إلى أن هناك قاعدة تركية بالمنطقة أيضا.

وكانت القوات التركية قد استحدثت نقطة مراقبة عسكرية جديدة في جبل الزاوية جنوب إدلب على مقربة من خطوط التماس بين قوات النظام السوري والمعارضة.

ومع الانتهاء من إقامة النقطة الجديدة، ارتفع عدد نقاط انتشار القوات التركية في إدلب إلى 79 قاعدة ونقطة عسكرية، بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.