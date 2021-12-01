"قسد" في عين العاصفة..خطف بنات بالقامشلي يشعل نار الغضب

أعادت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عائلات سورية أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، قبل أيام، ملف الأطفال المخطوفين إلى الواجهة.

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فقد طالبت العائلات المنظمات الدولية و"قوات سوريا الديمقراطية" بإعادة أطفالهم، الذين جندتهم "منظمة الشبيبة الثورية"، بحسب ذويهم، لاسيما بعد أن خطفت الفتاة أفين من مدرستها في مدينة عامودا، مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت والدتها لوسائل إعلام محلية، إن ابنتها (مواليد عام 2006) التي تدرس بالمرحلة الثانوية، خطفت مع صديقتين لها، من قبل الشبيبة الثورية، ونقلن إلى جهة مجهولة.

خطف متكرر

بدوره، كشف محمد شريف، وهو أب يبلغ 35 عاما أن ابنته البالغة 16 عاما لم تعد إلى المنزل منذ أيام، متهما "قوات حماية المرأة" (الفرع النسائي في وحدات حماية الشعب) ومقرها قرب منزله، بخطفها.

وكذلك اختطفت كل من آيا إدريس إبراهيم، وهدية عبد الرحيم عنتر، من أمام المدرسة التي يرتادانها في مدينة عامودا بريف محافظة الحسكة، حيث جرى استغلال الخلافات مع ذويهما من قبل الشبيبة الثورية، وزجهما ضمن معسكراتها، بحسب ما أفاد تقرير لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" أمس الثلاثاء.

كما كشف المرصد أن الشبيبة الثورية (جوانن شورشكر) تواصل عمليات تجنيد الأطفال في مناطق الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين والشرائع والمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد، التي تحرم وترفض وتمنع استغلال الأطفال.

مناطق واسعة

يشار إلى أن مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا تخضع لسيطرة وسلطة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكّل "وحدات حماية الشعب" عمادها العسكري.

ومن ضمن هذه المناطق مدن عامودا والقامشلي، اللتان شهدتها اختطاف القاصرات ومن ثم تجنيدهن، بحسب عوائلهن.

وكانت "قسد" وقعت مع الأمم المتحدة، "خطة عمل"، في الأول من يوليو 2019، من أجل إنهاء ومنع تجنيد الأطفال.

كما أنشأت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في أغسطس 2020 مكتبا خاصا يتعلق بتجنيد الأطفال في صفوف التشكيلات العسكرية التابعة لها، على أن يتولى تلقي شكاوى خاصة بمسألو التجنيد هذه في صفوف "قسد" و"قوى الأمن الداخلي" المعروفة محليا باسم "أسايش"، لكن دون فائدة.