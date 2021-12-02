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هجوم عنيف لداعش على مواقع الدفاع الوطني بريف دير الزور

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عناصر من داعش في بادية دير الزور - أرشيفية
داعش

هجوم عنيف لداعش على مواقع الدفاع الوطني بريف دير الزور

مقتل 10 عمال في حقل الخراطة النفطي وإصابة اثنين آخرين بجراح بانفجار عبوة ناسفة بريف دير الزور

دبي - العربية.نت

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بأن خلايا تابعة لتنظيم داعش نفذت هجوماً "عنيفاً" على نقاط ومواقع مجموعة "قوات الدفاع الوطني" الموالية للنظام السوري على طريق المدحول ببادية المسرب في ريف دير الزور الغربي.

وأوضح المرصد أن الهجوم وقع على مقربة من موقع استهداف حافلة تعود لعمال وموظفي حقل الخراطة النفطي بعبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

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وكان المرصد أشار إلى مقتل 10 عمال في حقل الخراطة النفطي وإصابة اثنين آخرين بجراح على الأقل، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقلهم في منطقة تشهد نشاطًا لخلايا تنظيم داعش بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

ويقع حقل الخراطة النفطي على بعد 20 كم جنوب غرب دير الزور، وسيطرت عليه قوات النظام في أيلول من العام 2017 بعد معارك عنيفة خاضتها ضد تنظيم داعش في المنطقة.

وفي الـ 14 من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أشار المرصد، إلى مقتل 18 من عناصر قوات النظام هم: عميد و4 من عناصره، إضافة إلى 13 من عناصر الشعيطات الموالين للنظام في مناطق متفرقة من البادية.

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