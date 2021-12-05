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سوريا.. انفجاران غامضان قرب قاعدة التنف الأميركية

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قاعدة الركبان في التنف

سوريا.. انفجاران غامضان قرب قاعدة التنف الأميركية

دبي - العربية.نت

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هز انفجاران منطقة الـ 55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، ضمن البادية السورية، والتي تتواجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن طيرانا مروحيا تابعا للتحالف حلق في أجواء المنطقة، عقب ذلك هز انفجار أول متوسط الشدة المنطقة، تبعه انفجار آخر عنيف وشديد.

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إلى ذلك، لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارين، فيما إذا كانا ناجمين عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاقها لصواريخ من القاعدة، أم ناجمة عن استهداف جديد للقاعدة، وفق المرصد.

وكان المرصد وثق في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إطلاق القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف، 4 صواريخ بعيدة المدى من داخل القاعدة باتجاه الغرب.

وأكد حينها أن الصواريخ سقطت ضمن مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران في بادية المنطقة، لكن الطوق الأمني الكبير واستنفار الميليشيات حال دون معرفة نتائج العملية.

يذكر أن القاعدة الأميركية في التنف، والتي تؤوي المئات من القوات الأميركية، قد تعرضت في أكتوبر /تشرين الأول الماضي لهجوم بطائرات بدون طيار.

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