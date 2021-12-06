.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير خارجية النظام السوري: علاقتنا مع طهران استراتيجية

  • الخط
وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد (فرانس برس)
وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد (فرانس برس)

وزير خارجية النظام السوري: علاقتنا مع طهران استراتيجية

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أن علاقة بلاده مع طهران استراتيجية، مشيراً إلى توجيه دعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق.

وأضاف أنه في تصريحات اليوم الاثنين، توصل إلى "توافقات جيدة تصب في مصلحة البلدين".

سوريا.. ميليشيات موالية لإيران تجند مواطنين في دير الزور سوريا ميليشيات إيران سوريا.. ميليشيات موالية لإيران تجند مواطنين في دير الزور

وكان المقداد، وصل على رأس وفد رسمي، إلى العاصمة طهران، تلبيةً لدعوة رسمية من إيران للقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين.

الوفد الرسمي ضم وزير خارجية النظام، ونائبه بشار الجعفري، في «خطوة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، بحسب وسائل إعلام محلية.

الزيارة الأولى للمقداد

وتعد هذه الزيارة، الأولى للمقداد إلى إيران، منذ تسلم إبراهيم رئيسي الرئاسة.

وكان المقداد قد أجرى اتصالاً هاتفياً، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

لقاء المقداد ورئيسي في طهران 6-12-2021 (فرانس برس)
لقاء المقداد ورئيسي في طهران 6-12-2021 (فرانس برس)

وبحث المقداد، خلال الاتصال، التعاون بين البلدين، اقتصادياً وسياحياً، بالإضافة إلى تطوّرات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد