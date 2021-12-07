إسرائيل تقصف ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية

استهدف قصف جوي إسرائيلي فجر الثلاثاء ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية في غرب سوريا، بحسب وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، في ضربات نادرة من نوعها على المرفق الحيوي في البلاد.

وقال مصدر عسكري إنه حوالي الساعة 1,23 من فجر الثلاثاء (23,23 بتوقيت غرينتش) قصفت إسرائيل بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غربي اللاذقية، مستهدفة ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري، وفق فرانس برس.

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كما أوضح أن القصف أدى إلى "اشتعال عدد من الحاويات التجارية" من دون وقوع خسائر بشرية، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام التي أفادت بتصدّي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للقصف الإسرائيلي في أجواء اللاذقية.

كذلك أضافت أن فرق الإطفاء "تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة القصف الإسرائيلي".

مئات الضربات الجوية

يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيا حزب الله اللبناني.

وأدى قصف إسرائيلي في 24 نوفمبر إلى مقتل 5 أشخاص بينهم 3 جنود من النظام السوري، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

مستودعات سلاح وذخائر

كما أصيب جنديان من النظام السوري بجروح في الثامن من نوفمبر الماضي جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام. وفي الثالث من الشهر ذاته، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، بحسب المرصد.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.