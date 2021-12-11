.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سوريا.. قتلى وجرحى بقصف روسي على إدلب

  • الخط
إدلب - أرشيفية

سوريا.. قتلى وجرحى بقصف روسي على إدلب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أدى قصف جوي روسي على منطقة اليعقوبية بريف إدلب، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وذلك بثلاث صواريخ فراغية.

رتل تركي ضخم يدخل ريف إدلب.. وارتفاع عدد الآليات لأكثر من 550 سوريا تركيا رتل تركي ضخم يدخل ريف إدلب.. وارتفاع عدد الآليات لأكثر من 550

كذلك، تزامن القصف الجوي مع قصف صاروخي بأكثر من 30 قذيفة، نفذته قوات النظام السوري على قرية القاهرة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان الطيران الروسي نفذ في السادس من الشهر الجاري، غارتين جويتين على بلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث تنتشر نقاط وقواعد تركية في المنطقة، تزامناً مع تحليق في أجواء منطقة "خفض التصعيد".

من إدلب (أرشيفية- فرانس برس)
من إدلب (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن إدلب تقع في منطقة "خفض التصعيد" حيث كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد وقعا اتفاقاً على وقف النار في إدلب في مارس 2020.

وتضمن الاتفاق عدة بنود من أبرزها، إنشاء ممر آمن بطول 6 كم إلى شمال وجنوب طريق "M4"، الذي يشكل محورا استراتيجيا يعبر منطقة إدلب، وتسيير دوريات مشتركة على طول طريق "M4" في سوريا ابتداء من 15 مارس 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
في أول رد لشيرين.. في أول رد لشيرين.. "ظلمتوا شخصاً بريئاً وظلمتوني"
صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية
الأكثر قراءة
أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة
صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته
صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية
في أول رد لشيرين.. في أول رد لشيرين.. "ظلمتوا شخصاً بريئاً وظلمتوني"
"أتمنى ما يتجوزش كل يوم".. أكثر فيديو متداول لمحمد صلاح
بالصدفة.. اكتشاف أثري ضخم في مصر بالصدفة.. اكتشاف أثري ضخم في مصر
قبل أن تذهب
قرية سعودية ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم
قرية سعودية ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم
اكتشف المزيد