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سوريا.. الجيش الأميركي يعلن إسقاط مسيرة قرب قاعدة التنف

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التنف المرصد
أرشيفية
سوريا والأسد

سوريا.. الجيش الأميركي يعلن إسقاط مسيرة قرب قاعدة التنف

مراسلة العربية: لا إصابات في صفوف الأميركيين بعد اعتراض مُسيرتين باتجاه قاعدة التنف

العربية.نت

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أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي أن قواتها أسقطت مسيرة دخلت المجال الجوي لقاعدة التنف في سوريا مساء الثلاثاء.

وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" أنه لا إصابات في صفوف الأميركيين بعد اعتراض المُسيرتين اللتين أطلقتا باتجاه قاعدة التنف.

ونقلت وسائل الإعلام الأميركية عن المتحدث باسم القيادة الوسطى، بيل أوربان، قوله إنه تم رصد طائرتين بدون طيار دخلتا المجال الجوي للتنف وأضاف: "لدى مواصلة إحدى المسيرتين مسارها إلى عمق منطقة التنف لفض النزاع، تم التوصل إلى تقييم أنها تظهر نية عدائية وتم إسقاطها".

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أما المسيرة الصغيرة الثانية فقد غادرت المنطقة، ولم يكن واضحا ما إذا كانت المسيرتان تحملان متفجرات.

وحسب المتحدث، فإنه لم تكن هناك تقارير عن إصابات أو أضرار بقاعدة التنف جراء الحادث.

وفي أكتوبر الماضي استهدفت خمس طائرات مسيرة عن بعد القاعدة الأميركية في التنف، في ما وصفه مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأنه هجوم دبرته طهران ردا على الغارات الإسرائيلية على سوريا، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times.

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