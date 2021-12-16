مقتل جندي بقصف إسرائيلي على جنوب سوريا

كشف مصدر عسكري سوري أن هجوماً صاروخياً إسرائيلياً استهدف فجر اليوم الخميس، المنطقة الجنوبية وأسفر عن مقتل جندي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القصف استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت له وأسقطت معظم الصواريخ.

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وكان مرفأ اللاذقية تعرض قبل أيام لضربات إسرائيلية استهدفت شحنات أسلحة لميليشيات إيرانية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما، أدى القصف حينها إلى "اشتعال عدد من الحاويات التجارية" من دون وقوع خسائر بشرية، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام التي أفادت بتصدّي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للقصف الإسرائيلي في أجواء اللاذقية.

مئات الضربات

يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيا حزب الله اللبناني.

وأدى قصف إسرائيلي في 24 نوفمبر إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 جنود من النظام السوري، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أصيب جنديان من النظام السوري بجروح في الثامن من نوفمبر الماضي جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام. وفي الثالث من الشهر ذاته، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، بحسب المرصد.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.