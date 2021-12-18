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سوريا.. فصائل موالية لإيران تحصن مواقعها غربي نهر الفرات خشية هجمات

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قصف إسرائيلي سابق على سوريا (أرشيفية)
قصف سابق على سوريا

سوريا.. فصائل موالية لإيران تحصن مواقعها غربي نهر الفرات خشية هجمات

المرصد السوري: الفصائل الموالية لإيران في سوريا تحصن مواقعها من خلال رفع سواتر ترابية وتبديل بعض النقاط والمواقع للتمويه

دبي - قناة العربية

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن الجماعات المسلحة الموالية لإيران المتمركزة بمواقع ونقاط غربي نهر الفرات تعمل منذ أيام على تحصين مواقعها ونقاطها خوفا من الاستهداف.

وأضاف المرصد أن هذه الفصائل تحصن مواقعها "من خلال رفع سواتر ترابية ضمنها وتبديل بعض النقاط والمواقع للتمويه".

وأشار المرصد إلى أن ذلك يأتي "بعد استقدام الميليشيا الموالية لإيران لشحنتي أسلحة من العراق إلى مواقعها في بادية الرقة والميادين خلال الشهر الجاري".

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وفي 7 ديسمبر، أفاد المرصد السوري أن ضربات إسرائيلية على مرفأ اللاذقية استهدفت شحنات أسلحة لميليشيا إيرانية.

يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام، خصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيا حزب الله اللبناني.

وأدى قصف إسرائيلي في 24 نوفمبر إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 جنود من النظام السوري، وفق حصيلة للمرصد السوري.

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