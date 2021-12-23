.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جيفري: موقف أميركا قوي للتفاوض مع روسيا بشأن سوريا

  • الخط
جيمس جيفري
جيمس جيفري - رويترز

جيفري: موقف أميركا قوي للتفاوض مع روسيا بشأن سوريا

الكونغرس مطالب باستراتيجية واضحة للتعامل مع الملف السوري

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا يزال الملف السوري أحد أهم الملفات العالقة بالنسبة للإدارة الأميركية، ورغم ذلك كشف المبعوث الأميركي السابق للملف السوري والتحالف الدولي ضد داعش جيمس جيفري، أن موقف الولايات المتحدة بات اليوم أقوى للتفاوض مع روسيا بشأن سوريا.

بايدن: الضربات في سوريا والعراق لردع إيران أميركا بايدن: الضربات في سوريا والعراق لردع إيران

وأوضح أن هناك أسبابا كثيرة غيرت المواقف، أهمها أن جميع أدوات الضغط لا تزال موجودة في أيدي إدارة الرئيس جو بايدن، خصوصاً أن روسيا أضحت "غارقة في المستنقع السوري"، وفقاً لتصريح أدلى به لصحيفة "الشرق الأوسط".

سوريا مهمة

كما أكد أن جيفري حث إدارة بايدن على ضرورة التنسيق مع حلفائها العرب والإقليميين والأمم المتحدة خلال الحوار مع الجانب الروسي، لضمان نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة.

وحذر جيفري من أن عدم القيام بذلك يعني إما أن إدارة بايدن تعتقد أن سوريا غير مهمة، أو أنهم يريدون القيام بشيء لا يريد أحد معرفته، وفق قوله.

أما عن التفاوض مع الأسد، فأوضح أن موقف الإدارة من هذه النقطة لم يتضح بعد.

الأهداف الرئيسية ما زالت موجودة

إلى ذلك، شرح جيفري أن سياسة أميركا في سوريا تتضمن أهدافا رئيسية، أهمها القرار الدولي 2254، وهو هزيمة داعش وعودة اللاجئين والمساءلة، والحفاظ على وقف النار، وإخراج الإيرانيين.

إلى ذلك، أوضح أن كل الأدوات الأميركية مازالت موجودة، مثل القوات على الأرض، والدعم الإسرائيلي الذي يضمن قصف أهداف معينة، وتركيا في إدلب، وقوات سوريا الديمقراطية، والدعم للأمم المتحدة، والمساعدات الإنسانية، وقتال داعش، والعقوبات والعزلة والإعمار والاستثمار.

مقاتلة أميركية عاملة ضمن التحالف الدولي ضد داعش في سوريا (أرشيفية)
مقاتلة أميركية عاملة ضمن التحالف الدولي ضد داعش في سوريا (أرشيفية)

إخراج إيران ضرورة

في سياق متصل، شدد على أن الإدارة الأميركية تريد إخراج إيران من سوريا، موضحاً أن هذا كان موقف إدارة ترمب منذ البداية، أما اليوم فالأولوية تأتي لإنهاء المخاطر الاستراتيجية مثل الصواريخ الباليستية.

كما اعتقد أن هذا أيضا هدف الإدارة الحالية.

لاجئون سوريون في تركيا (أرشيفية- فرانس برس)
لاجئون سوريون في تركيا (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أن هناك ضغوطاً في الكونغرس الأميركي على الإدارة للكشف عن استراتيجية واضحة حول التعامل مع الملف السوري.

وأوضح جيفري في كلامه أن هدف إدارة بايدن حل مشاكل كثيرة، مثل وقف النار وعملية السلام بموجب القرار 2254، وعودة اللاجئين، وإخراج إيران وصواريخها الاستراتيجية، وأمن تركيا، وإعادة دمج السوريين الذين عارضوا الأسد، والمساءلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
طلبات التوظيف في هذا البنك تقفز 500%.. والسبب غريب طلبات التوظيف في هذا البنك تقفز 500%.. والسبب غريب
سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر
الأكثر قراءة
مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة
تعرّف إلى ما تملكه كل دولة عربية من احتياطيات ذهبية تعرّف إلى ما تملكه كل دولة عربية من احتياطيات ذهبية
كلبة وجراؤها ينقذون رضيعة من البرد والحيوانات المفترسة كلبة وجراؤها ينقذون رضيعة من البرد والحيوانات المفترسة
لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب! لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب!
إلى مشتري العقارات.. استعدوا لسوق إلى مشتري العقارات.. استعدوا لسوق "مجنونة" في 2022
هذا سبب زيادة أعداد المقاهي في السعودية هذا سبب زيادة أعداد المقاهي في السعودية
قبل أن تذهب
ترقب داخل العراق قبل نظر طعون الأحزاب الخاسرة في الانتخابات.. لماذا؟
ترقب داخل العراق قبل نظر طعون الأحزاب الخاسرة في الانتخابات.. لماذا؟
اكتشف المزيد