سوريا.. قصف روسي لمواقع فلول داعش في الرقة

قصفت المقاتلات الروسية بعد منتصف ليلة الخميس – الجمعة، مواقع يتوارى بها مقاتلو تنظيم داعش في بادية الرصافة شمالي شرق الرقة، تزامنًا مع عمليات التمشيط التي بدأتها قوات النظام وميليشيات غير سورية قبل يومين بحثًا عن خلايا التنظيم في البادية السورية، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في الأثناء، بدأ "لواء القدس ولواء الباقر وميليشيا فاطميون وقوات فاغنر الروسية والدفاع الوطني وقوات النظام" عملية واسعة ضد خلايا تنظيم داعش في البادية السورية، في ظل النشاط المتصاعد لخلايا التنظيم في الآونة الأخيرة، بدءا من بادية حمص وحماة والرقة ودير الزور وصولًا إلى القسم الجنوبي الشرقي من محافظة حلب.

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وكانت مقاتلات روسية قد نفذت قبل يومين نحو 13 ضربة جوية على مواقع فلول داعش في باديتي التبني بريف ديرالزور الغربي، والرصافة شمالي شرق الرقة.

ويوم الأحد، قامت عناصر داعش بمهاجمة نقاط وتمركزات لميليشيا القاطرجي والدفاع الوطني في محيط حقل الخراطة النفطي في بادية دير الزور الجنوبية الغربية.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الهجوم أسفر عن سقوط نحو 12 جريحاً من عناصر ميليشيا "القاطرجي والدفاع الوطني" جرى سحبهم بعد مؤازرات وصلت لقوات الجيش السوري إلى المنطقة وتدخل الطيران الحربي.