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سوريا.. اعتقال قيادي خطير في "داعش"

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عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (فرانس برس)

سوريا.. اعتقال قيادي خطير في "داعش"

دبي - العربية.نت

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أعلن مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، السبت، اعتقال أحد أخطر قادة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد أن القيادي الداعشي شارك في المعارك بمدينة كوباني عام 2014، وارتكب الكثير من المجازر في حق أهالي مناطق شمال شرقي سوريا.

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فيما لم يكشف تفاصيل أخرى تتعلق باسم المعتقل أو جنسيته.

ووفقا لتقارير استخباراتية، وصلت هجمات "داعش" في سوريا حتى سبتمبر الماضي إلى نحو 500 هجوم، أسفرت عن مقتل المئات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى المدنيين.

وفي إدلب، إحدى مناطق خفض التصعيد، التي تقع تحت سيطرة جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، لم يكفّ المسلحون عن شن الهجمات وارتكاب انتهاكات على مدار عامي 2020 و2021 رغم تطبيق قرار وقف إطلاق النيران منذ مطلع العام الماضي، مما أدى لسقوط ضحايا وفرار أكثر من نصف سكان المدينة، ما بين النزوح داخل الأراضي السورية واللجوء خارج البلاد.

ورصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا خلال نوفمبر الماضي، 5 هجمات للجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، واستهدافهم لمحافظات حلب وإدلب واللاذقية.

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